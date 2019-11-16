النطق بالحكم في قضية البشير في 14 ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 03:12 مساء
الرئيس السوداني السابق عمر البشير أثناء محاكمته في العاصمة الخرطوم (أرشيفية: فرانس برس)

حددت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير، بحسب ما أعلن رئيس المحكمة اليوم السبت.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن في ختام جلسة خصّصت للاستماع لشهود الدفاع وجرت بحضور الرئيس السابق إنه تم تحديد الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدا لجسلة النطق بالحكم، وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» الذي حضر الجلسة، أن مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابة، ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم.

والبشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويحاكم حاليا بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة عشر سنوات.

وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز آلاف السجناء السياسيين خلال عهده، وتجري محاكمته بتهمة الفساد المالي في وقت تعالت أصوات تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان «قوى الحرّية والتغيير»، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت به، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرات توقيف بحق البشير بتُهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضدّ الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها
رياضة عالمية
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية
ليبيا
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
«يا ماشي لبيتك شيل معك نفرين».. مبادرة شبابية لمواجهة أزمة المواصلات في السودان
عربى
«فرانس برس»: هذه أبرز النقاط في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الساخر محمد حسين القزيّري
ثقافة وفن
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

9 وصايا في استخدام الشموع