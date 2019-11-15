قيس سعيد يكلف مرشح حزب النهضة بتشكيل الحكومة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 07:33 مساء

الرئيس التونسي قيس سعيد، يكلف مرشح حزب النهضة، الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة، وفقًا للصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك» لرئاسة الجمهورية التونسية.

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، الجمعة، بقصر قرطاج رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، حيث تولى راشد الغنوشي اقتراح الحبيب الجملي لمنصب رئيس الحكومة.

يذكر أن الحبيب الجملي (60 عاما) شغل منصب وكيل وزارة الفلاحة في (2011-2014)، ويقدم نفسه على أنه ليس له انتماءات سياسية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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