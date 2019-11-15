هدوء حذر في غزة بعد مقتل 34 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 02:45 مساء
تصاعد النيران بعد غارة جوية إسرائيلية على خان يونس في غزة، 15 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

يسود هدوء حذر قطاع غزة بعد ليلة شهدت تبادلا لإطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد اتفاق هش للتهدئة دخل حيز التنفيذ صباح أمس الخميس، بعد مقتل نحو 34 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية التي تواصلت منذ الثلاثاء الماضي، وفق «فرانس برس».

وجرح فلسطينيان في القصف الاسرائيلي الذي استهدف فجر اليوم الجمعة مواقع لحركة الجهاد، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في القطاع. وتم نقل الجريحين إلى مستشفى في جنوب القطاع المحاصر.

من جهته، دان الجيش الإسرائيلي في بيان ما سماه «انتهاك وقف إطلاق النار والصواريخ التي أطلقت» ضد إسرائيل، مضيفا أنه «مستعد لمواصلة التحرك طالما أن ذلك ضروري ضد أي محاولة للمساس بالمدنيين الإسرائيليين».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قصف مجددا أهدافا لحركة الجهاد الاسلامي اليوم في غزة في تطور يهدد اتفاق التهدئة.

واندلعت المواجهات بعد اغتيال إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي القيادي العسكري البارز في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، فردت الحركة بإطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل، وبلغ عددها 450 صاروخا؛ فيما شن الطيران الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية التي استهدفت خصوصا مواقع للجهاد، ما أسفر عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.

وجاء اتفاق التهدئة بعد جهود بذلتها مصر والأمم المتحدة لمنع «تصعيد أخطر» بين الجانبين.

وفي المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، استأنف السكان أنشطتهم صباح اليوم الذي يسبق عطلة السبت في إسرائيل، لكن المخاوف من تصعيد جديد بقيت قائمة.

وفي قطاع غزة المحاصر حيث يعيش نحو مليوني نسمة في ظل حصار مستمر منذ أكثر من عقد، رحب كثير من السكان بعودة الهدوء النسبي، وبدا آخرون مشككين في الالتزام بالاتفاق.

وألغت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة «مسيرات العودة» التي تتنظم كل جمعة، لضمان الحفاظ على التهدئة.

ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات. ويطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
«يا ماشي لبيتك شيل معك نفرين».. مبادرة شبابية لمواجهة أزمة المواصلات في السودان
عربى
«فرانس برس»: هذه أبرز النقاط في الشهادات العلنية في إطار إجراءات عزل ترامب
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الكاتب الساخر محمد حسين القزيّري
ثقافة وفن
مجهول يخفي كل الكتب المنتقدة لترامب بمكتبة أميركية
منوعات
هيئة الشباب والرياضة تتكفل بسفر 1500 مشجع لحضور مباراة ليبيا وتونس
رياضة محلية
عماري زايد يعلن انتهاء اعتصام المعلمين وبداية العام الدراسي الأحد القادم
ليبيا
سلامة يكشف ثلاثة شروط قبل عقد مؤتمر برلين
ليبيا
إيطاليا.. صدمة في البندقية جراء فيضانات سببت خرابا في المدينة التاريخية (فيديو)
دولى
عماري زايد يعلن بداية العام الدراسي بشكل فعلي بعد تجاوز الصعوبات
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 3 دقائق من المتعة الساحرة.. ليفربول ينشر 50 هدفا لمحمد صلاح