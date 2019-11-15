جيش الاحتلال يقصف غزة في انتهاك لوقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 08:24 صباحا
غارة اسرائيلية على غزة، 12 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

جرح فلسطينيان في القصف الاسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة فجر الجمعة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس، ما يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي وافقت عليه سلطات الاحتلال في وقت سابق.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، في بيان، إن حركة الجهاد الإسلامي هي من انتهكت وقف إطلاق النار، إلا أن القصف الأخير يعد تهديدا لاتفاق التهدئة الساري منذ الخميس في القطاع، بعد يومين من المواجهات بين الاحتلال وحركة الجهاد وفصائل فلسطينية أخرى أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيا وجرح أكثر من مئة آخرين.

واندلعت المواجهات يوم الثلاثاء الماضي، بعد استهداف إسرائيل القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا بغارة على منزله في مدينة غزة.

ورد المقاومون الفلسطينيون بإطلاق قذائف وصواريخ في اتجاه المدن الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية. وعلى الأثر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية الثلاثاء والأربعاء والخميس، التي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف المقاتلين والمدنيين على السواء.

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