نتانياهو يهدد حركة «الجهاد الإسلامي» بضربات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 12:32 مساء

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة «الجهاد الإسلامي»، وقال إنها أمام «خيار واحد إما وقف الهجمات أو التعرض لمزيد من الضربات».

وقال في بيان، اليوم الأربعاء، تزامنا مع التصعيد لليوم الثاني تخلله إطلاق صواريخ من غزة وغارات إسرائيلية على القطاع: «نواصل ضرب (الجهاد الإسلامي) بعدما قضينا على قائده الكبير في قطاع غزة، ولذا أمامهم خيار واحد إما الكف عن شن الهجمات أو تكبد المزيد من الضربات. هذا هو الخيار أمامهم»، وذلك في مستهل انعقاد جلسة للحكومة، وفق «فرانس برس».

ونتج من الغارات الإسرائيلية على غزة  18 قتيلا، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع.

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