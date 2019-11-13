مقتل سبعة وإصابة أربعة أجانب في انفجار قرب وزارة الداخلية بأفغانستان

جندي أفغاني في موقع انفجار سيارة مفخخة في كابول، 13 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرة بجروح بينهم أربعة أجانب في انفجار سيارة مفخخة، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الأفغانية كابل، حسب الناطق باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي.



وأوضح رحيمي أن الانفجار وقع في الساعة 7,25 (2,55 ت غ) في القطاع «بي دي 15ء» بشمال كابل على مقربة من وزارة الداخلية. وقال إن الاعتداء الذي نفذ بواسطة حافلة صغيرة مفخخة بالمتفجرات استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية أجنبية هي «غارداوورلد»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».



وتابع: «قتل سبعة من مواطنينا وأصيب عشرة أشخاص بينهم أربعة أجانب من الشركة الأمنية بجروح».



وذكر مصدر في وزارة الداخلية في وقت سابق أن الهجوم استهدف موكب آليات حكومية على طريق رئيسي. ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ذروة.



وكان الرئيس أشرف غني أعلن، أمس الثلاثاء، أن السلطات ستفرج عن ثلاثة سجناء من كبار قادة حركة طالبان في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام.