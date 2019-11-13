مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 10:00 صباحا
الدخان يتصاعد بعد غارة اسرائيلية على غزة، 13 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

قتل فلسطينيان صباح الأربعاء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع سقوط قتيل فلسطيني، ثم رفعت الحصيلة إلى قتيلين، ليصل بذلك عدد القتلى الفلسطينيين في ضربات إسرائيلية على القطاع منذ أمس الثلاثاء إلى 12 شخصا، بينهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته.

من جانب آخر، أعلنت الحركة أن أحد القتيلين اللذين سقطا اليوم هو أحد مقاتليها ويدعى خالد فراج. واستيقظ سكان مدينتي نتيفوت وعسقلان الإسرائيليتين على أصوات صفارات الإنذار التي أطلقت للتحذير من الصواريخ، حسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت نحو 220 صاروخا من غزة نحو إسرائيل منذ أمس، ولم تعلن سلطات الاحتلال معلومات بشأن سقوط قتلى.

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