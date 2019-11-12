عريقات يرحب بقرار «العدل الأوروبية» حول وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 04:03 مساء

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بوجوب أن تذكر إسرائيل المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن توضح إن كانت من إنتاج مستوطنات.

ودعا عريقات في بيان نقلته «فرانس برس» اليوم الثلاثاء جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة" على ذلك، وبحظر المنتجات المصنعة في المستوطنات من الأسواق الدولية.

وقضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء بضرورة وضع ملصقات على المنتجات الغذائية الإسرائيلية المصنعة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل توضح مكان نشأتها.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن الإشارة إلى أن منشأ البضائع إسرائيل، في حين أنها في حقيقة الأمر جاءت من الأراضي المحتلة، «يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن حقيقة أن إسرائيل متواجدة في الأراضي المعنية بصفتها قوة محتلة وليست كيان ذو سيادة».

 

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