الإمارات تحتفل بإطلاق اسم جاك شيراك على شارع في أبوظبي

خالد بن محمد بن زايد (يمين) يقف الى جانب كلود شيراك خلال تدشين شارع باسم والدها (فرانس برس).

أطلقت العاصمة الإماراتية، أبوظبي، اسم الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك على أحد شوارعها، احتفاءً بدوره في ترسيخ العلاقات بين الدولتين.

وحضر مسؤولون إماراتيون ودبلوماسيون، إلى جانب ابنة شيراك، كلود، حفل التدشين في متحف اللوفر أبوظبي، اليوم الإثنين، وفق «فرانس برس».

ووُضعت لافتة تحمل عبارة «شارع جاك شيراك» عند مدخل اللوفر أبوظبي، مشابهة للوحة الإرشادية عند بداية ونهاية الشارع الذي يحمل اسم الرئيس الراحل، الواقع بالقرب من المتحف في جزيرة السعديات الإماراتية.

وفي حفل مقتضب داخل المتحف، وُضعت صور لشيراك مع مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في ممر يقود نحو غرفة علُقت على جدرانها صور ضخمة للمسؤوليْن الراحليْن.

وقال السفير الإماراتي لدى فرنسا علي عبدالله الأحمد: «ذكرى جاك شيراك ستبقى راسخة في قلب الإمارات».

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق في سبتمبر الماضي عن 86 عامًا، وهو الذي تولى رئاسة الجمهورية الفرنسية بين 1995 و2007 وأمضى 12 عامًا في قصر الإليزيه ما جعله الرئيس الفرنسي الأطول فترة في السلطة بعد الحرب، بعد سلفه الاشتراكي فرنسوا ميتران.

وعلى الساحة الدولية، يذكر العالم شيراك بشكل أساسي بسبب معارضته الولايات المتحدة برفضه الدخول في حرب العراق العام 2003. ولم يظهر شيراك علنًا في السنوات الماضية إلا نادرًا وكان من المعروف أنه يعاني مشاكل صحية.

وقالت كلود ابنة شيراك لـ«فرانس برس»: «أشعر بفخر كبير، هناك علاقات قوية مع هذا البلد (...) والكثير من الصداقة والاحترام».

وتقيم الإمارات وفرنسا منذ عهد شيراك علاقات قوية في مجالات الدفاع والسياسة والتجارة والثقافة.

واليوم الإثنين، يمر عامان على افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، وهو أول متحف يحمل اسم اللوفر خارج فرنسا، وقد جاء بعد اتفاق حكومي مشترك وقعته باريس وأبو ظبي في العام 2007.