واشنطن تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 نوفمبر 2019, 08:16 صباحا
أحد المحتجين العراقيين في البصرة جنوب العراق، 08 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

دعت الولايات المتّحدة الأميركية السلطات العراقيّة إلى إجراء انتخابات مبكرة وإصلاحات انتخابية، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين، التي خلّفت مئات القتلى.

وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن تريد من الحكومة العراقيّة وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوَعد الرئيس (برهم صالح) بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق».

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وقُتل ثلاثة متظاهرين في جنوب العراق الأحد، كما سقط عشرات الجرحى برصاص قوات الأمن التي أطلقت النار في وسط العاصمة، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من «حمام دم».

واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في مطلع أكتوبر عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.

واتفقت الكتل السياسية العراقية السبت على وضع حد للاحتجاجات، في وقت يتهمها المحتجون بالولاء لإيران التي يعتبرونها مهندسة النظام السياسي في البلاد.

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