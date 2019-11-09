الأمن العراقي يستعيد 3 جسور من المتظاهرين في بغداد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 نوفمبر 2019, 11:37 صباحا
متظاهرون في مواجهة قوات الأمن فوق جسر الشهداء في بغداد، 7 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

تمكنت القوات الأمنية العراقية، السبت، من صد المتظاهرين واستعادة السيطرة على ثلاثة جسور في بغداد، بينما وقعت مواجهات صباحا في أحد الشوارع التجارية المؤدية إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة.

ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ«إسقاط النظام»، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على أربعة من 12 جسرا في بغداد، وفق «فرانس برس».

وتقدم المتظاهرون أولا باتجاه جسر الجمهورية، الذي يصل التحرير بالمنطقة الخضراء التي تضم مقرات حكومية. ورفعت القوات الأمنية على الجسر ثلاثة حواجز أسمنتية، يقف المتظاهرون عند أولها.
وبعد ذلك، تقدم متظاهرون آخرون باتجاه جسور السنك والأحرار والشهداء الموازية لجسر الجمهورية شمالا.

مواجهات ليلية
وجرت على تلك الجسور الثلاثة ليلا مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي صدتهم.

وأطلقت القوات العراقية، صباح السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة.

وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين.

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