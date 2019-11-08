رسميا.. حركة النهضة تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 نوفمبر 2019, 08:22 مساء

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019، كاشفة حصول حركة النهضة على 52 مقعدا، يليها حزب قلب تونس بـ38 مقعدا.

كما ذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، حصول التيار الديمقراطي على 22 مقعدا، يليه ائتلاف الكرامة بحصوله على 21 مقعدا، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ووفقا للنتائج الرسمية، فقد حصل الحزب الدستوري الحر على 17 مقعدا، وحركة الشعب على 15 مقعدا، وحزب تحيا تونس على 14 مقعدا.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أنه تمت مراسلة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وإبلاغهم بالنتائج النهائية.

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