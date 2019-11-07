فرنسا تدين العنف في العراق وتدعو إلى إجراء «حوار ديمقراطي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 نوفمبر 2019, 09:02 صباحا
عراقيون يتظاهرون على جسر الجمهورية في العاصمة بغداد، 2 نوفمبر 2019، (أ ف ب)

دانت فرنسا أعمال العنف الخطيرة في العراق، ودعت السلطات العراقية إلى فتح «حوار سلمي وديمقراطي».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، إن باريس تدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة، مذكرة بـ«حق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت أن فرنسا تعبر أيضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات، التي يواجهها الصحفيون في العراق. وتابعت مول: «بعد سنوات من الحرب، يتطلب بناء ديمقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديمقراطي»، مؤكدة أن فرنسا تشجع السلطات العراقية على إجراء هذا الحوار.

ويشهد العراق احتجاجات بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصا.

واقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط الرئيس الراحل صدام حسين.

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