بومبيو: أتطلع للعمل مع وزير الخارجية السعودي والاستمرار في بناء شراكتنا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 نوفمبر 2019, 12:02 صباحا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه يتطلع للعمل مع وزير الخارجية السعودي، ومواصلة البناء على الشراكة الأميركية السعودية القوية.

وكتب بومبيو في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تحدثت مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود لأهنئه على تعيينه وزيرا للخارجية السعودية الجديدة اليوم. إنني أتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية لمواصلة البناء على الشراكة الأمريكية السعودية القوية».

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكتوبر الماضي أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.

والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود من مواليد العام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسماري: قصف معيتيقة استهدف «القسم العسكري» بالمطار
ليبيا
هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة
رياضة عالمية
بعد الخماسية المذلة.. بايرن ميونيخ يعلن إقالة مدربه كوفاتش
رياضة عالمية
محمود الطويل لـ«بوابة الوسط»: الكرة الحديدية وصلت للعالمية.. وما ينقصنا الاهتمام...
رياضة محلية
نورلاند للسراج: الولايات المتحدة مستعدة لتقديم دعمها الكامل للحوار السياسي ...
ليبيا
«ذا صن»: 123 ألف جنيه إسترليني فاتورة ترحيل هاشم العبيدي إلى بريطانيا
ليبيا
«فرانس برس»: بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية وسط انقسام وغضب
دولى
كاركاتير خيري - اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد ...
كاريكاتير
في مثل هذا اليوم.. رحل المجاهد الكريم الوجيه يوسف خليفة لنقي
ثقافة وفن
مالطا تحتجز شحنة نقود ليبية طبعت في روسيا لصالح الحكومة الموقتة
ليبيا
حرب العاصمة تقضي على الانتعاش الاقتصادي النسبي
ليبيا
جريدة «الوسط»: سلامة يضع مصير المؤتمر في عهدة دول «الفيتو»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ساعة هادئة» بالمتاجر لمساعدة المصابين بالتوحد على التسوق