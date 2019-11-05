بومبيو: أتطلع للعمل مع وزير الخارجية السعودي والاستمرار في بناء شراكتنا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه يتطلع للعمل مع وزير الخارجية السعودي، ومواصلة البناء على الشراكة الأميركية السعودية القوية.

وكتب بومبيو في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «تحدثت مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود لأهنئه على تعيينه وزيرا للخارجية السعودية الجديدة اليوم. إنني أتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية لمواصلة البناء على الشراكة الأمريكية السعودية القوية».

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكتوبر الماضي أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.

والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود من مواليد العام 1974، وكان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير الماضي.