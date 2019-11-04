حكومة الأردن تستقيل تمهيداً لتعديل وزاري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 08:14 مساء

قدمت الحكومة الأردنية استقالتها، الإثنين، تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة.

ويقول مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء، عمر الرزاز، لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون، وفق أعلنت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الرزاز قوله إن «التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة». ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا ذكر أنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية.

وأكد الرزّاز أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية. وشكّل الرزاز الحكومة في 14 يونيو 2018، وأجرى خلال عام واحد 3 تعديلات على حكومته.

وشهد التعديل الأول بتاريخ 11 أكتوبر الأول 2018، تعيين 9 وزراء، وشمل التعديل الثاني في 22 يناير الثاني 2019، أربعة وزراء، والثالث في 9 مايو 2019، ثمانية وزراء.

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