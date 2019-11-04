اعتقال أربعة متظاهرين بالجزائر حملوا الراية الأمازيغية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 نوفمبر 2019, 12:52 صباحا
جزائريون في تظاهرة مناهضة للسلطات في وسط العاصمة, 1 نوفمبر 2019, (أ ف ب)

اعتُقل أربعة متظاهرين في الجزائر العاصمة، غداة مسيرة مناهضة للحكومة، رفعوا خلالها راية أمازيغية، حسبما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الأحد.

وأوضحت اللجنة، أن هؤلاء تمت مقاضاتهم بسبب «المساس بالوحدة الوطنية»، لافتة الى أنهم أوقِفوا بعدما استمع إليهم قاض في محكمة سيدي أمحمد، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشارت اللجنة إلى أن سبعة متظاهرين آخرين كانوا اعتُقلوا أيضا لرفع رايات أمازيغية، قد تم الإفراج عنهم وإخضاعهم لرقابة قضائية.

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واندلعت الحركة الاحتجاجية بعد ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، رغم مرضه الذي أفقده القدرة على الحركة والكلام.

وبعد دفعه لعدم الترشح ثم إلى الاستقالة في الثاني من أبريل لم تتراجع الاحتجاجات، واستمرت لتطالب برحيل كل رموز النظام الحاكم منذ 1962.

ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر لاختيار خلف لبوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع والجيش.

لكن السلطة تصر على المضي في هذه الانتخابات مقلّلة من أهمية التظاهرات الاحتجاجية، كما فعل رئيس الدولة الموقت، عبد القادر بن صالح لدى لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع، عندما وصف المتظاهرين بـ«بعض العناصر».

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