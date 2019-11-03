«أرامكو» تؤكد نيتها إدراج أسهمها في سوق المال السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 نوفمبر 2019, 09:25 صباحا

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية الأحد نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المحلية، حسبما أفادت في بيان بعد وقت قصير من إعلان هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على تداول الأسهم. وقالت الشركة في بيان «تعلن أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على طلب «أرامكو» طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام، وهي الخطوة الرسمية الأولى قبيل بيع جزء من أكبر شركة نفطية في العالم عبر بدء تداولها في السوق المحلية.

وقال بيان نشر على موقع «تداول» (السوق المالية المحلية) إنّ هيئة السوق المالية قررت «الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام».

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