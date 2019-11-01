الحكم بالإعدام لقاتل شابة بريطانية في لبنان

أصدرت محكمة لبنانية، الجمعة، حكما بإعدام سائق، دين بقتل شابة بريطانية كانت تعمل في سفارة بلادها في بيروت في العام 2017.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية «أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان اليوم حكمها في قضية اغتصاب وقتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا دايكس، بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم طارق سمير حويشة».

وقتلت دايكس (30 عاما) في ديسمبر العام 2017. واعترف السائق الذي كان يعمل لدى مجموعة «أوبر» العملاقة للنقل بخنقها بعدما حاول اغتصابها.

وعقوبة الإعدام معمول بها في لبنان، إلا أن أي إعدامات لم تنفذ منذ العام 2004 رغم صدور أحكام بالإعدام مذاك، وشوهدت دايكس للمرة الأخيرة ليل 15 ديسمبر 2017 في حفلة في منطقة الجميزة شرق بيروت.

وحسب التحقيقات، استقلت الضحية سيارة المتهم بعيد منتصف الليل. ولاحقا، عثر على جثة الشابة ملقاة على جانب الطريق دون محفظتها وأوراقها الثبوتية، وكانت دايكس تعمل موظفة لدى هيئة التنمية الدولية في السفارة البريطانية في بيروت.