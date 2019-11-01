إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 07:33 مساء

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات، الجمعة، في إطار «مسيرات العودة» قرب حدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه إن «الطواقم الطبية تعاملت مع 96 إصابة مختلفة، منها 57 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة».

وأوضحت أن أحد الجرحى في «حالة خطيرة» بعدما أصيب برصاصة في البطن شرق رفح في جنوب القطاع. وذكر مراسل لـ«فرانس برس» أن عشرات المتظاهرين اقتربوا لأمتار عدة من السياج الحدودي الفاصل، ورشقوا بالحجارة جنود الاحتلال الإسرائيلي المتحصنين في غرف مصفحة خلف تلال رملية، حيث شارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات يوم الجمعة الحادي والثمانين لـ«مسيرات العودة» التي بدأت في مارس العام الماضي.

ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات يطالب المشاركون فيها برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948، ومذاك، قتل 311 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية، بينما قتل ثمانية إسرائيليين.

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