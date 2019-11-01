«أزمة سورية» على مائدة ميركل وبومبيو في برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 نوفمبر 2019, 04:18 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. (الإنترنت)

تستضيف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لعقد محادثات في برلين الجمعة المقبل، وفق ما أفادت ناطقة باسم الحكومة، في وقت استأنفت القوات الأميركية تسيير دوريات على الحدود في شمال شرق سورية.

وتأتي زيارة بومبيو بعد إعادة الولايات المتحدة، الخميس، تسيير دوريات في قسم من الحدود بين سورية وتركيا، عقب الانسحاب الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأفسح المجال لأنقرة لتنفيذ عملية عسكرية في المنطقة ضد الفصائل الكردية.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز، إنه إلى جانب العلاقة الثنائية، ستكون الملفّات الدولية على جدول الأعمال، رافضة التعليق على مسألة إن كان بومبيو سيناقش اقتراح إقامة منطقة أمنية في شمال شرق سورية تحت إشراف قوات دولية.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو كذلك بوزراء الخارجية هايكو ماس والمالية أولاف شولز والدفاع أنيغريت  كرامب-كارنباور.

والجمعة، جرى تسيير أول دوريات روسية-تركية مشتركة بموجب اتفاق تم التوصل إليه لضمان خروج المقاتلين الأكراد من المنطقة.

ورفض الرئيس السوري بشار الأسد فكرة إقامة منطقة أمنية بتكليف أممي في مقابلة تلفزيونية الخميس.

وقالت فيتز: «أخذنا علمًا بتصريحات السيد الأسد لكنها لا تغيّر شيئًا في ما يتعلق بموقف الحكومة الاتحادية (الألمانية) من الأمن والاستقرار في المنطقة».

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