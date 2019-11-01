السعودية تتوقع ارتفاع عجز الميزانية إلى 187 مليار ريال عام 2020

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أ ف ب)

أعلنت السعودية، الخميس، أنها تتوقع أن يرتفع عجز الميزانية في العام 2020 إلى 187 مليار ريال (44,7 مليار يورو)، مقارنة بتوقعات سابقة عند 131 مليار ريال، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن وزير المال السعودي محمد الجدعان، مشيرا إلى أنه «سيجري الإعلان النهائي للميزانية في ديسمبر».

وقال الجدعان، في بيان، إنه من المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم 2020م نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونما إجمالي الناتج الداخلي السعودي بنسبة 2,4 بالمئة العام 2018، لكن صندوق النقد الدولي قال إن النمو سينخفض إلى 1,9 بالمئة في عام 2019 بسبب التخفيضات الكبيرة في إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والتي تهدف إلى مواجهة زيادة العرض وتراجع الأسعار.

وتشهد الميزانيات العامة للسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، عجزا منذ 2014 حين انهارت أسعار النفط.

وفي 2018، حقّقت السعودية نموا بـ2,3 بالمئة، وفقا لوزارة المالية، مقارنة بانكماش بنسبة 0,9 بالمئة في 2017.