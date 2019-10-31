قضاة الجزائر يتظاهرون أمام المحكمة العليا في خامس أيام الإضراب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 09:53 مساء
قضاة جزائريون ومدعون عامون يتظاهرون قبالة المحكمة العليا في العاصمة، 31 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

تظاهر مئات القضاة قبالة مقر المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، للمطالبة بـ«قضاء حر ومستقل»، وذلك في خامس أيام إضراب يشل غالبية محاكم البلاد، وفق «فرانس برس».

وقالت النقابة الوطنية للقضاة، التي دعت إلى الإضراب، إنّ غالبية القضاة والمدعين العامين توقفوا عن العمل منذ الأحد.

ويعد هذا الإضراب غير مسبوق على مستوى القضاء الذي ظل وقتا طويلا يتأثر بالسلطة السياسية، فيما يمنع عليه الانقطاع عن العمل، وبدأ نتيجة حركة تعيينات واسعة طالت 3 آلاف قاض -ما يوازي نصف عدد القضاة-، وصفتها النقابة بأنها «سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية».

وقال رئيس النقابة يسعد مبروك، إن التغييرات هي «القشة التي قصمت ظهر البعير»، بعد تراكم أزمات ذات طابع اجتماعي ومهني، مشيرا إلى أن «تحقيق المحاكمة العادلة يستوجب أن يكون القاضي خاضعا للقانون فقط ولضميره».

اقرأ أيضا: قضاة جزائريون يقررون مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية  

وفي 24 أكتوبر، تظاهر مئات المحامين في الجزائر ضد ما وصفوه بـ«عدالة الهاتف»، في إشارة إلى التوجيهات التي يتهمون السلطة بإعطائها لبعض القضاة.

وندد المحتشدون بصورة خاصة في حينه بوضع متظاهرين وصحفيين وناشطين في الأشهر الأخيرة قيد الاحتجاز الاحتياطي، واتهامهم بقضايا قد تصل عقوباتها إلى 10 سنوات سجنا، بسبب رفعهم العلم الأمازيغي خلال التظاهرات أو بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى إضراب القضاة إلى تأجيل النطق بقضيتين ضد 11 متظاهرا، متهمين بـ«اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺴﻼمة أرض اﻟﻮﻃﻦ» بعدما أخلوا بحظر فرضه الجيش يقضي بعدم رفع الأعلام الأمازيغية في تظاهرات الحراك غير المسبوق في البلاد والمستمر منذ 22 فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من تنظيم «دااعش» على مقتل زعيمه البغدادي
دولى
السعودية تشهد أول مصارعة نسائية على أرضها الخميس (فيديو)
منوعات
بالفيديو.. قنصل ميلانو ينفي طرد الطفلة شيماء قشيرة ووالدتها
ليبيا
المسماري: طائرات سلاح الجو تقصف أهدافا في الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
سلامة يحدد 4 خطوات لوقف القتال في ليبيا
ليبيا
«فيسبوك» تفكك «شبكة تضليل» روسية استهدفت 8 دول أفريقية بينها ليبيا والسودان
دولى
«العميل المتخفي» المرشد عن مخبأ البغدادي تنتظره مكافأة تقدر بـ25 مليون دولار
دولى
القنطري لـ«بوابة الوسط»: البنية التحتية ستنعكس قريبا على الرياضة الليبية
رياضة محلية
وزير التعليم يرد على طلب ديوان المحاسبة وقف تنفيذ قراري إيقاف رواتب ومعلمين
ليبيا
«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

امرأة «متوفاة» تنقذ حياة سبعة مرضى