الرئيس اللبناني يدعو لتشكيل حكومة جديدة تضم وزراء ذا «كفاءة وخبرة» بعيدا عن «الولاءات السياسية»

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذي «كفاءة وخبرة» مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث، مع إصرار المتظاهرين على حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية.

وقال عون، في كلمة متلفزة في الذكرى الثالثة، لتوليه منصب الرئاسة «يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «لبنان عند مفترق خطير خصوصا من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها».