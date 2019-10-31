القوات الأميركية تسير أول دورية لها على الحدود في شمال شرق سورية بعد انسحابها من المنطقة

القوات الأميركية، تسير الخميس، دورية على الحدود في شمال شرق سورية، هي الأولى منذ سحب واشنطن قواتها من المنطقة في الشهر الجاري، حسب مراسل لوكالة «فرانس برس».

وأفاد المراسل أن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان (في محافظة الحسكة)، متجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، وهي منطقة كانت واشنطن تسير فيها دوريات قبل سحب قواتها من نقاط حدودية عدة مع تركيا.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية.