القضاء المغربي يؤيد إعدام قتلة سائحتين إسكندنافيتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 11:56 مساء

أيّد القضاء المغربي ليل الأربعاء، الحكم بإعدام ثلاثة متهمين اعترفوا بقتل سائحتين إسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم «داعش»، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام، وفق «فرانس برس».

كما أيّدت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا، قرب الرباط، أحكاما بالسجن ما بين 5 أعوام و30 عاما في حق 20 متهما آخر، مع رفع عقوبة أحدهم من 15 إلى 20 سنة سجنا.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) أواخر عام 2018 في منطقة جبلية في ضواحي مراكش، حيث كانتا تقضيان إجازة.

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