واشنطن تستضيف «محادثات» سد النهضة الأسبوع المقبل

وزير الخارجية المصري سامح شكري (يمين) مع نظيره الألماني هايكو ماس في مؤتمر بالقاهرة، 29 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري مشاركة بلاده في محادثات ستجرى في العاصمة الأميركية واشنطن حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس في القاهرة إن مصر والسودان وإثيوبيا ستعقد لقاء في الولايات المتحدة في 6 نوفمبر، في وجود ممثلي الإدارة الأميركية.

وأضاف أن اللقاء سيجرى للتباحث حول «كسر الجمود في إطار المفاوضات الجارية حول السد».

وتؤكد أديس أبابا أن مشروع توليد الكهرباء الذي تقدّر كلفته بأربعة مليارات دولار حيوي لتوليد الطاقة الكهربائية التي تفتقر إليها البلاد. لكن مصر تخشى أن يؤثر المشروع سلبا على تدفق مياه النيل الذي يؤمن نحو 90% من الإمدادات المائية لمصر.

وبعدما طالبت بوساطة دولية لكسر الجمود في المحادثات التي تراوح مكانها منذ تسع سنوات، وافقت القاهرة على دعوة أميركية لعقد لقاء في وقت سابق من الشهر، من دون تحديد أي موعد.

والثلاثاء قال شكري: «وفقا لاتفاق المبادئ، يتم اللجوء إلى وسيط يستطيع أن يقرّب من وجهات النظر ويطرح ما يعد اتفاقا منصفا وعادلا»، في إشارة إلى الوساطة الأميركية.

وكان مسؤول أميركي كشف في وقت سابق من أكتوبر الحالي أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طلب من نظيره الأميركي دونالد ترامب الدخول على خط النزاع خلال لقاء جمعهما في سبتمبر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ووافق ترامب على التواصل مع إثيوبيا، وعرض وساطة وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وفق ما أوضح المسؤول رافضا كشف هويته. والخميس التقى الرئيس المصري رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على هامش قمة حول أفريقيا، وبحثا مشروع السد بحسب ما قال دبلوماسي.

وأعربت روسيا التي استضافت القمة في سوتشي في محاولة لإعادة إحياء نفوذها في القارة إبان الحقبة السوفياتية، عن استعدادها للوساطة من أجل حل النزاع. والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان أن «ما من قوة قادرة على منع إثيوبيا من بناء السد».

ويشكل النيل شريان حياة يوفر المياه والكهرباء للبلدان العشرة التي يعبرها. ويلتقي رافداه الأساسيان النيل الأبيض والنيل الأزرق في العاصمة السودانية الخرطوم ويواصل تدفّقه شمالا عبر أراضي مصر ليصب في البحر المتوسط. ويخشى محللون اندلاع نزاع بين مصر وإثيوبيا والسودان إن لم يتم التوصل إلى حل قبل تشغيل السد.