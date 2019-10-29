أمير الكويت يدعو لإنهاء أزمة السعودية مع قطر: «الخلاف لم يعد محتملا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 أكتوبر 2019, 10:48 صباحا
أمير الكويت في 16 أكتوبر 2019 (فرانس برس).

دعا أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى «وضع حد» لأزمة قطر مع السعودية وحلفائها، معتبرًا أن الخلاف «لم يعد محتملًا».

وقال الشيخ صباح، في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء: «لم یعد مقبولًا ولا محتملًا استمرار خلاف نشب بين أشقائنا في دول مجلس التعاون»، حسب «فرانس برس».

وفي أول حديث علني منذ عودته من رحلة علاجية قبل نحو أسبوعين، اعتبر أمير الكويت أن الخلاف الدبلوماسي بين قطر والسعودية الذي اندلع قبل نحو عامين ونصف العام «أوھن قدراتنا وھدد إنجازاتنا، الأمر الذي یستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزیز وحدتنا وصلابة موقفنا».

وفي الخامس من يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة، وهو ما نفته قطر.

وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ولعبت الكويت دور الوسيط في الخلاف، لكنها لم تنجح في رأب الصدع، وهو ما دعا أمير الكويت إلى التشديد، في خطاب مجلس الأمة، على ضرورة «نبذ الفتنة»، متحدثا عن التطورات الأخيرة في المنطقة وبينها التوترات مع إيران والتظاهرات في كل من العراق ولبنان.

وأوضح: «علینا أن نأخذ العبرة مما یجري حولنا، ولا خیار أمامنا إلا ترسیخ وحدتنا الوطنیة وتلاحم مجتمعنا ونبذ أسباب الفتن والفرقة وإثارة النعرات العصبیة البغیضة».

وعاد أمير الكويت (90 عامًا) إلى بلاده في 16 أكتوبر بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت ستة أسابيع وتخللها إلغاء لقاء كان مقررًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
«دي فيلت»: موقف صادم لوزير خارجية ألمانيا في زوارة
ليبيا
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيوجن» يفتح باب الأمل لعلاج ألزهايمر