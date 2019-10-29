هونغ كونغ تمنع ناشطا بارزا من الترشح للانتخابات

الناشط البارز من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ، جوشوا وونغ، (ا ف ب: أرشيفية)

أعلن الناشط البارز من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ، جوشوا وونغ، اليوم الثلاثاء أن السلطات منعته من الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، بعد أشهر من الاحتجاجات المستمرة في المدينة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال في منشور على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، «أدين بشدة الحكومة لممارستها التصفية السياسية والرقابة، وحرماني من حقوقي السياسية»، مضيفا أنه استبعد من خوض الانتخابات في نوفمبر بعد أن قضى مسؤول انتخابي بأن ترشحه لاغ.

وأشار ناطق حكومي ردا على استفسارات الصحفيين إلى أن إلغاء ترشيح وونغ يعود إلى كونه يدافع عن «حق تقرير المصير» لهونغ كونغ، مما يتعارض مع القانون الأساسي أو الدستور المصغر للمدينة. وقال الناطق «من المحتمل أن المرشح لا يراعي متطلبات القانون الانتخابي».

وتشهد هونغ كونغ منذ نحو خمسة أشهر احتجاجات كبيرة للمطالبة بالديمقراطية تتخللها أعمال عنف واشتباكات بين النشطاء والشرطة، في أكبر تحد للحكم الصيني منذ تسلمه المدينة من بريطانيا العام 1997.