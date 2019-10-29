سيارات وآلاف العراقيين يكسرون حظر التجول في بغداد

خرج آلاف العراقيين منتصف ليل الإثنين الثلاثاء سيراً وبسياراتهم، مطلقين العنان للأبواق والأناشيد، في كسر لحظر التجول الذي أعلنته السلطات في بغداد، فيما لا يزال متظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير، وفق ما أفاد شهود لـ«وكالة فرانس برس».

وأعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق فرض حظر للتجول في بغداد بدءا من منتصف ليل الاثنين (21:00 بتوقيت غرينتش)، وحتى الساعة السادسة صباحاً (3:00) في العاصمة، ويشمل «الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها»، مشيرة إلى أن الحظر سيستمر «حتى إشعار آخر».