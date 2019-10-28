«حماس» تعلن جاهزيتها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 04:11 مساء

أعلنت حركة «حماس» جاهزيتها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة، وذلك بعد لقاء عقد ظهر الإثنين في غزة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع أكتوبر أعلن فيها أن حوارا سيبدأ مع حركة حماس وكل التنظيمات تحضيرا للانتخابات العامة من دون تحديد موعدها، وفق «فرانس برس».

وحضر اللقاء الذي جمع رئيس الحركة إسماعيل هنية ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الذي وصل الأحد إلى قطاع غزة، ممثلو الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية. وعقب اللقاء، قال يحيى السنوار نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، للصحافيين «جاهزون للانتخابات دوما وسنجعل هذه الانتخابات رافعة لتصويب مسارات إستراتيجية في تاريخ شعبنا».

وأضاف السنوار «كنا ولا زلنا وسنظل في حماس مع خيارات شعبنا ومع أن نحتكم لرأي الشعب ولن نختلف معه في يوم من الأيام»، وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006 حين فازت حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132 مقعدا.

وسيطرت الحركة على قطاع غزة عام 2007 بالقوة العسكرية. وقال عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة نهاية الشهر الماضي «أجرينا انتخابات في عام 1996، وفي عام 2005 وعام 2006، لكن توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب حماس عام 2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات».

ومذاك، فشلت عدة محاولات لتحقيق المصالحة بين حماس وحركة فتح الحاكمة في الضفة الغربية عبر السلطة الفلسطينية وتعذر إجراء أي انتخابات تشريعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متظاهرو لبنان ينجحون في تشكيل سلسلة بشرية بطول 170 كيلومترا (فيديو)