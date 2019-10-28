ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات العراق إلى 74 قتيلا وأكثر من 3600 مصاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 10:37 صباحا
احتجاجات العراق (أرشيفية: إنترنت)

ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات التي بدأت في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى، الخميس الماضي، إلى 74 شخصا، فيما أصيب أكثر من 3600 آخرين، وفقا لما أعلنه علي أكرم البياتي من المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.

ونقلت «سي إن إن» عن البياتي، إن وزارة الصحة العراقية، لا تزال ممتنعة عن تزويد اللجنة بأعداد الجرحى والقتلى في الاحتجاجات العراقية.

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وكانت احتجاجات العراق تأججت مرة أخرى يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية واحتجاجا على الفساد وتدني مستوى الخدمات الحكومية وارتفاع معدلات البطالة.

ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن العراقية، في العاصمة بغداد وعدة مدن عراقية أخرى في الجنوب ذات أغلبية شيعية.

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