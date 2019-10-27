إردوغان: مقتل البغدادي «نقطة تحول» في الحرب على الإرهاب

أشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي ووصفه بأنه «نقطة تحول» في الحرب على الإرهاب.
وكتب إردوغان على تويتر «مقتل زعيم داعش يعتبر نقطة تحول في الحرب على الإرهاب»، بحسب «فرانس برس».
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