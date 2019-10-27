سورية ترحب بانسحاب الأكراد من الحدود التركية

مدرعة روسية تمر في طريق في عامودة بشمال شرق سورية، 24 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

رحبت سورية بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري (الأكراد) إلى عمق 30 كيلومترًا بالتنسيق المباشر مع الجيش السوري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسحب الذريعة الأساسية للعدوان على الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: «ترحب الجمهورية العربية السورية بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلومترًا، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري».

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وأضاف المصدر، أن «الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على أراضيها، وتشدد في الوقت نفسه على أن سورية للجميع بما يضمن أمان وسلامة النسيج الوطني المتنوع فيها حقوقًا وواجبات».

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ولفت إلى أن «سورية ستعمل على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يضمن اندماجهم مرة أخرى بالمجتمع السوري وبما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية السورية أرضًا وشعبًا».