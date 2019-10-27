سورية ترحب بانسحاب الأكراد من الحدود التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 03:54 مساء
مدرعة روسية تمر في طريق في عامودة بشمال شرق سورية، 24 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

رحبت سورية بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري (الأكراد) إلى عمق 30 كيلومترًا بالتنسيق المباشر مع الجيش السوري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسحب الذريعة الأساسية للعدوان على الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية، اليوم الأحد، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: «ترحب الجمهورية العربية السورية بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلومترًا، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري».

اقرأ أيضا: الجيش التركي يتهم قوات كردية بمهاجمته في «المنطقة الآمنة»  

وأضاف المصدر، أن «الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على أراضيها، وتشدد في الوقت نفسه على أن سورية للجميع بما يضمن أمان وسلامة النسيج الوطني المتنوع فيها حقوقًا وواجبات».

اقرأ أيضا: إردوغان: تركيا ستطهر المنطقة الحدودية السورية من «الإرهابيين» حال فشل اتفاق سوتشي 

ولفت إلى أن «سورية ستعمل على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يضمن اندماجهم مرة أخرى بالمجتمع السوري وبما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية السورية أرضًا وشعبًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
انخفاض إيرادات النفط الليبي 11% في سبتمبر
ليبيا
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
صراع «فرنسي - روسي» على «كعكة الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
الأمطار تثير مخاوف البلديات من السيول ودعوات إلى وقف البناء العشوائي
ليبيا
استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطورة التعرض للرصاص على الأطفال والبالغين