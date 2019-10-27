ترامب: مصرع البغدادي وأطفاله خلال فراره في نفق مسدود

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 03:23 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، خلال محاولة فراره داخل نفق مسدود في منطقة إدلب السورية، ليلة أمس.

ولفت «ترامب»، في مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن القوات الخاصة الأميركية وعدد كبير من الجنود إلى جانب 8 مروحيات شاركوا في العملية، موضحا أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله بعدما فجّر سترته المفخخة، شمال غرب سورية.

وتابع: «روسيا تعاونت معنا وطائراتنا حلقت في المجال الجوي الذي تسيطر عليه في سوريا»، لافتا إلى أنه لم يتم إعلام موسكو بطبيعة العملية.

وأوضح الرئيس الأميركي، أن واشنطن تمكنت من تحديد مكان البغدادي قبل أسبوعين، و«جرى جمع معلومات من أطراف عدة دون إطلاعها على طبيعة العملية». 

ولفت إلى أن القوات الأميركية الخاصة تعرضت لإطلاق نار عند وصولها إلى المجمع الذي كان يقيم فيه البغدادي «لكننا لم نخسر أي شخص»، حسب تعبيره.

وتابع: «الشهر الماضي أعلنا مقتل حمزة بن لادن وهذا يؤكد عزمنا على مكافحة الإرهاب».

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