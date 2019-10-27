البغدادي.. من حلم «المحاماة» إلى «الأمير القتيل»

البغدادي خلال أحد التسجيلات المصورة. (أرشيفية: الإنترنت)

لم ينل زعيم تنظيم إرهابي قدر الجدل والغموض الذي أحاط بشخصية زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، الذي تواترت الأنباء عن مقتله في غارة أميركية على مدينة أدلب السورية.

والبغدادي واسمه الأصلي عواد البدري مولود في 1971 لأسرة فقيرة في مدينة سامراء شمال بغداد. وقد كان مولعا بكرة القدم، ويحلم بأن يصبح محاميا، لكن نتائجه الدراسية لم تسمح له بدخول كلية الحقوق. وأبدى أيضا طموحا للالتحاق بالسلك العسكري، لكن ضعف بصره حال دون ذلك، لتقوده الأمور في نهاية المطاف إلى الدراسات الدينية في بغداد قبل ان يصبح إماما في العاصمة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين.

تحت راية القاعدة

وخلال الغزو الأميركي للعراق في 2003، شكل البغدادي مجموعة صغيرة من المسلحين قبل أن يتم توقيفه واعتقاله في سجن بوكا. وفي غياب أدلة تدينه، أفرج عنه والتحق بمجموعة من المقاتلين السنة تحت راية تنظيم القاعدة، وتولى قيادتها لسنوات.

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وقد استفاد من الفوضى بسبب النزاع في سوريا وتمركز مع مقاتليه فيها في 2013 قبل هجومه الكاسح في العراق. وفي الموصل، كان الظهور الأول للبغدادي في جامع النوري في يوليو 2014، بعد إعلانه «الخلافة» وتقديمه كـ«أمير المؤمنين».

داعش في ليبيا

في العام 2014، ووسط الفوضى التي عملت ليبيا، سيطرت عناصر من تنظيم «داعش» إلى ليبيا على مدينتي سرت ودرنة، قبل أن تنجح في قوات البنيان المرصوص التابعة لحكومة الوفاق والجيش الوطني التابع للقيادة العامة في تحرير المدينتين في العامين 2016 و2018.

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في يوليو الماضي، نشرت الوكالة التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي «أعماق»، عبر تطبيق «تليغرام»، تسجيلاً مرئيًا وسط منطقة صحراوية زعم أنها جنوب ليبيا ظهر فيه عشرات المقاتلين يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.وأظهر التسجيل الذي حمل عنوان «والعاقبة للمتقين» تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع «تويتر»، عشرات المقاتلين وسط عربات من الدفع الرباعي يرتدون ملابس عسكرية ثقيلة، فيما لم يتضح مكان ولا موعد التسجيل.



وتضمن الإصدار الذي بلغ 4.52 دقيقة كلمة لمحمود البرعصي المكني بـ«أبو مصعب الليبي» مؤسس تنظيم داعش في بنغازي يتوعد القوات التابعة للقيادة العامة بالانتقام ومزيد من القتال.

هزائم متكررة

في العام 2018 أصدر البغدادي تسجيلا صوتيا بعد بدء الهجوم العراقي لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم «داعش». وقد دعا فيه أنصاره الى ما وصفه بـ«عدم التخلي عن جهاد عدوهم» على الرغم من الهزائم الكثيرة التي مني بها مسحلوه.

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ويدلي الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتصريح «هام جدا» الأحد في البيت الابيض، وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر «لقد حدث للتوّ شيء ضخم!»، دون مزيد من الايضاح.

جاء ذلك بعد إعلان شبكتي التليفزيون الأميركيتان «سي إن إن» و«إيه بي سي» في وقت سابق اليوم أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قتل على الرجح بعد غارة أميركية في منطقة إدلب في سوريا.