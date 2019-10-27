بعد أنباء مقتل البغدادي.. ترامب يدلي بتصريح «هام» اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 أكتوبر 2019, 08:31 صباحا

يدلي الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتصريح «هام جدا» الأحد في البيت الابيض، على ما اعلن مساء السبت المتحدث باسمه من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

وقال المتحدث في بيان مقتضب ان هذه الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة  الواحدة مساء اليوم (بتوقيت غرينتش) وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر «لقد حدث للتوّ شيء ضخم!»، دون مزيد من الايضاح.

وأعلنت شبكتا التليفزيون الأميركيتان «سي إن إن» و«إيه بي سي» في وقت سابق اليوم أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قتل على الرجح بعد غارة أميركية في منطقة إدلب في سوريا.


 

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