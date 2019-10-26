رفع عقوبة الصحفي المغربي المتهم في قضية «اعتداءات جنسية» إلى 15 سنة سجنا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 أكتوبر 2019, 08:52 صباحا
توفيق بوعشرين (يسار) في الدار البيضاء، 23 أكتوبر 2009 (فرانس برس)

قضت محكمة مغربية، ليل الجمعة السبت، برفع عقوبة الصحفي المغربي توفيق بوعشرين المدان في قضية «اعتداءات جنسية» إلى 15 سنة سجنًا نافذًا، مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم (250 ألف يورو).

اعتقل بوعشرين، مؤسس جريدة أخبار اليوم، في فبراير 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما في نوفمبر، بعد إدانته بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، في حق ثماني ضحايا، إضافة إلى دفع تعويضات لهن تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

وظل بوعشرين (50 سنة) يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية سياسية ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة، الأمر الذي يرفضه تمامًا محامو الطرف المدني والسلطات المغربية التي تؤكد سلامة الإجراءات القانونية في ملاحقته.

ووقف بوعشرين وحيدًا أمام المحكمة، في غياب دفاعه، بينما حضر محامو المطالبات بالحق المدني وصحفيون كثر.

وأعرب المحامي عن الطرف المدني، عبدالفتاح زهراش، عقب صدور الحكم عن ارتياحه لإدانة بوعشرين، لكنه قال إن مبلغ التعويضات التي قضت المحكمة بأدائها للضحايا لا يناسب حجم الأضرار التي تكبدتها، مشيرًا إلى أن الطرف المدني سيلجأ إلى محكمة النقض (المحكمة العليا) لاستئناف الحكم أمامها.

وقال دفاع بوعشرين، عبد المولى مروري، لـ«فرانس برس» عقب إعلان الحكم، إنه قاس جدا ولم يكن متوقعا بتاتا، بالنظر إلى غياب أي معطيات تدينه، معربًا عن أمله في أن يجد هذا الملف مخرجا سياسيا. ويعتزم دفاع بوعشرين هو الآخر الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

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