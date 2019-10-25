إردوغان يطالب ترامب بتسليم قائد قوات سوريا الديموقراطية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 09:05 صباحا
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، 22 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

طالب الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان الخميس الولايات المتحدة بأن تُسلّم السلطات التركية قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، الذي تعتبره أنقرة «إرهابيا»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال إردوغان في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي إر تي»، «يجب على الولايات المتحدة الأميركية تسليمنا الإرهابي الملقّب مظلوم، المطلوب بموجب إشعار أحمر من الإنتربول».

وطلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع، في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، منح مظلوم عبدي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة كي يتسنّى لهم أن يناقشوا وإياه بصورة مباشرة الوضع في سوريا.

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وأدّت قوات سوريا الديموقراطيّة، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكرديّة، دورا أساسيا في قتال تنظيم داعش، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتوتّرت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد بدء العمليّة العسكريّة التركيّة في سوريا، لكنّ ترامب لمّح الأربعاء إلى أنّه سيعقد اجتماعا مع إردوغان في 13 نوفمبر في البيت الأبيض. كما أكّد الرئيس التركي من جهته أنّه يعتزم زيارة ترامب في هذا التاريخ.

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