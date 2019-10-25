فرنسا تُسقط الجنسية عن أحد مواطنيها لمحاولته الوصول إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 08:59 صباحا
رجال يشتبه بانتمائهم إلى داعش يجلسون في حراسة قوات سوريا الديموقراطية، 6 مارس 2019، (ا ف ب)

أسقطت الحكومة الفرنسية الجنسية عن فيصل آيت مسعود (23 عاماً) الذي أدين في مارس 2018 بالسجن أربع سنوات؛ لمحاولته الوصول إلى سورية، بعد بضعة أيام من الاعتداءات على المجلة الأسبوعية «شارلي إيبدو» عام 2015، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب مرسوم بتاريخ الثلاثاء وصدر الخميس في الجريدة الرسمية، فإن مسعود المولود في 23 أغسطس قرب باريس، «جُرّد من الجنسية الفرنسية». وقال مصدر قريب من الملف إنه كان يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية.

وحُكم على فيصل آيت مسعود في مارس 2018 مع ثلاثة فرنسيين آخرين، هم رجلان وامرأة، عقب محاولتهم الوصول إلى سورية بعد بضعة أيام من اعتداءات في بارس استهدفت مجلة «شارلي إيبدو»، ومحلا تجاريا في يناير 2015.

وانتهت رحلتهم في 20 يناير إثر حادث سير في تركيا. وأدينوا بتهمة التآمر الجنائي بهدف ارتكاب أعمال إرهابية. وحسب الحكومة الفرنسية، سافر نحو 1700 فرنسي للانضمام إلى صفوف المتطرفين في العراق وسوريا منذ العام 2014. وبين عامي 1996 و2016، جرّد 13 شخصاً من الجنسية بتهمة الإرهاب، بينهم خمسة في العام 2015، وفق أرقام وزارة الداخلية.

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