الأمم المتحدة: الاتفاق الروسي - التركي بشأن شمال شرق سورية سيكون موقتًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 أكتوبر 2019, 01:10 صباحا
مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون لدى وصوله إلى دمشق في 15 يناير 2019. (فرانس برس)

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، الخميس، أن الاتفاق الروسي - التركي في شمال شرق سورية سيكون «موقتًا»، مبديًا تفاؤله حيال نتائج الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل في جنيف.

وقال بيدرسن في مقابلة مع وكالة الأنباء السويسرية «إيه تي إس»، «آمل في أن يصمد وقف إطلاق النار الذي تفاوضت بشأنه روسيا وتركيا. هذا هو الأهم»، مضيفًا أن «الدوريات المشتركة بين الجنود الأتراك والروس في المنطقة الحدودية الشمالية من سورية يجب أن تكون موقتة، ولا يوجد خلاف على ذلك»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ونزح أكثر من 300 ألف شخص من شمال شرق سورية جراء هجوم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها ضد مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا تنظيم الدولة الإسلامية، لكن أنقرة تعتبرهم إرهابيين.

وبعد مفاوضات طويلة، تمكن مبعوث الأمم المتحدة من أن يجمع ابتداءً من 30 أكتوبر في جنيف، أعضاء اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة.

ويجب على هذه اللجنة مراجعة الدستور وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات؛ بهدف إنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 370 ألف شخص منذ العام 2011. وقال المبعوث النرويجي إن «هذه فرصة تاريخية يجب أن تترافق مع مزيد من عمليات الإفراج عن معتقلين».

وأضاف: «هذه هي المرة الأولى التي تتوصل فيها الحكومة والمعارضة إلى اتفاق» منذ ثماني سنوات ونصف سنة من النزاع.

وتتكون اللجنة من 150 شخصًا، 50 منهم تختارهم الحكومة، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من أجل إشراك ممثلين عن المجتمع المدني.

وأشار المبعوث إلى أن المحادثات سيرأسها أحمد كزبري ممثلاً للنظام، وهادي البحرة ممثلاً للمعارضة. وسيتم لاحقًا تكليف لجنة من 45 شخصًا مكلفين مراجعة الدستور وإعداد آخر جديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكراها الـ75.. الأمم المتحدة تطلق حوارا مجتمعيا بمشاركة أكبر عدد من سكان ...
دولى
«بتكوين» تهوي إلى أدنى مستوى في 5 أشهر
اقتصاد
مبعوث واشنطن في سورية: فرار أكثر من مئة أسير بتنظيم «داعش» دون معرفة مصيرهم
دولى
تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا
دولى
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: استقلت وأنتظر الرد ولم أحصل على حقوقى.. أما الفشل ...
رياضة محلية
دبلوماسي أميركي يدلي بشهادة تعزز الشبهات ضد ترامب في قضية أوكرانيا
دولى
القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ولادة طفل من دون وجه تهز البرتغال