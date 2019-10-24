عبدالمهدي يعلن إجراء تعديلات وزارية الأسبوع المقبل بالتزامن مع تظاهرات بغداد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 11:35 مساء

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنه سيتم «إجراء تعديلات وزارية الأسبوع المقبل بعيدة عن المحاصصة»، وذلك تزامنا مع انطلاق تظاهرات جديدة في ساحة التحرير ببغداد.

وقال عبدالمهدي في كلمة للشعب العراقي ونقلتها قناة «سكاي نيوز عربية»، إن «المهمة الأساسية أمامنا تتلخص بتحقيق ضمان الحريات والأمن والخدمات والنمو الاقتصادي».

وأكد عبدالمهدي، على ضرورة أن «تكون التظاهرات مرخصة من قبل الدولة لحمايتها»، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على «على تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب».

وتابع «سنعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة».

وقال إن حكومته «تهدف لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة».

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