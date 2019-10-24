بطلب من الرئيس.. زوجة قيس سعيد تحصل على إجازة دون مرتب لمدة 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 أكتوبر 2019, 09:11 مساء
القاضية إشراف شبيل زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد تقبل العلم التونسي. (الإنترنت)

قدمت القاضية إشراف شبيل، زوجة الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد، طلب إجازة دون مرتب لمدة 5 سنوات، بطلب من زوجها، وهي الفترة التي سيقضيها قيس سعيّد في منصب رئيس للبلاد.

ونقل موقع «إرم نيوز» عن مصادر مقربة من عائلة الرئيس سعيّد قولها إن إشراف شبيل قررت الخروج في إجازة؛ حفاظًا على استقلالية القضاء، ومنع استغلال وظيفتها لمهاجمة زوجها واتهامه بالتأثير على السلطة القضائية.

وأكدت المصادر أن الرئيس التونسي الجديد قيس سعيّد طلب من زوجته تقديم طلب الإجازة منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد باشر مهامه رسميًا رئيسًا للجمهورية التونسية، أمس الأربعاء، بعد أدائه اليمين الدستورية في البرلمان التونسي. يذكر أن إشراف شبيل تشغل منصب مستشارة بمحكمة الاستئناف، ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.

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