أوامر ملكية سعودية تشمل تغيير وزيري الخارجية والنقل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 08:55 مساء

أصدر ملك السعودية عددًا من الأوامرالملكية تتضمن تعديلات وزارية جديدة وتعيينات بعدد من الهيئات والمراكز السعودية.

وشملت الأوامر، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، إعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف من منصبه كوزير للخارجية وتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله خلفًا له، وإعفاء نبيل بن محمد العامودي من منصبه وزيرًا للنقل وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر بدلاً عنه.

وتضمنت الأوامر الملكية تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وعبدالله بن شرف الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي بمرتبة وزير، وعصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وطارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

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