القوات الروسية عبرت الفرات باتجاه الحدود السورية التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 12:54 مساء

أعلنت وسائل إعلام حكومية روسية أن قوات روسية عبرت اليوم، الأربعاء، نهر الفرات في سورية متوجهة إلى الحدود مع تركيا، في إطار الاتفاق الروسي التركي، الذي تم التوصل إليه أمس، الثلاثاء، حول انسحاب القوات الكردية.

ونقلت وكالة الأنباء «تاس» وشبكة «روسيا 24» عن رسالة لوزارة الدفاع الروسية قولها إن الشرطة العسكرية الروسية عبرت هذا النهر ظهرا وتتقدم باتجاه الحدود السورية التركية. بينما يقضي اتفاق، الثلاثاء، بأن يقوم الروس والسوريون بـ«تسهيل» انسحاب الأكراد في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق سورية، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

القضاء الأميركي يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة «إكسون موبيل» النفطية
اقتصاد
«العفو الدولية» ترصد ضحايا الهجمات العشوائية وحالات انتهاك حظر السلاح في «حرب ...
ليبيا
مسؤول إيطالي: حضور مؤتمر برلين على مستوى رؤساء الدول والحكومات
ليبيا
صالح الأبيض.. رحيل آخر نسمة صيف
ثقافة وفن
حجز «أسلحة ليبية».. أولى نتائج عمليات القوة المشتركة لدول الساحل
ليبيا
تفجير ضريح الشيخ محمد المبارك بوادي سوف الجين
ليبيا
«القيادة العامة» للمشاركين بمؤتمر برلين: لا عملية سياسية قبل القضاء على الإرهاب ...
ليبيا
علي شمسي أحد أعيان مرزق: 4 آلاف من مواطني مرزق تم تهجيرهم ونزحوا من المدينة
ليبيا
وزارة الاقتصاد: 48 مليار دينار ميزانية ليبيا في 2020 دون عجز أو دين عام
ليبيا
مدير «مكافحة الأمراض» لـ«الوسط»: 10 آلاف إصابة بـ«اللشمانيا»
ليبيا
جريدة «الوسط»: مدنيون يدفعون فاتورة الفشل الدولي والعناد المحلي
ليبيا
برنامج الإصلاح الاقتصادي يدخل مرحلة إنعاش جديدة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حساسية الموز