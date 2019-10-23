القوات الروسية عبرت الفرات باتجاه الحدود السورية التركية

أعلنت وسائل إعلام حكومية روسية أن قوات روسية عبرت اليوم، الأربعاء، نهر الفرات في سورية متوجهة إلى الحدود مع تركيا، في إطار الاتفاق الروسي التركي، الذي تم التوصل إليه أمس، الثلاثاء، حول انسحاب القوات الكردية.

ونقلت وكالة الأنباء «تاس» وشبكة «روسيا 24» عن رسالة لوزارة الدفاع الروسية قولها إن الشرطة العسكرية الروسية عبرت هذا النهر ظهرا وتتقدم باتجاه الحدود السورية التركية. بينما يقضي اتفاق، الثلاثاء، بأن يقوم الروس والسوريون بـ«تسهيل» انسحاب الأكراد في هذه المنطقة الواقعة في شمال شرق سورية، حسب ما ذكرت «فرانس برس».