تركيا تعلن انتهاء العملية العسكرية في سورية بعد انسحاب الأكراد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 12:54 صباحا

أعلنت تركيا الأربعاء أنّ «لا حاجة لاستئناف هجومها ضدّ المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعد انتهاء الهدنة»، مشيرة إلى أنّ الولايات المتّحدة أبلغتها بأنّ انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد «أنجز».

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان «في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وانتهت في الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش هدنة مدتها 120 ساعة توصّلت إليها الولايات المتحدة بين تركيا والقوات الكردية لإتاحة انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة آمنة اتّفقت عليها أنقرة وواشنطن.

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