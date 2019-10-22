السيسي يصل سوتشي لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مشاركة مع بوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 03:44 مساء
لحظة وصول الرئيس المصري لمطار سوتشي. (صفحة الناطق الرسمي على الفيسبوك)

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إلى مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية، وذلك لرئاسة القمة الأفريقية الروسية مشاركة مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاء قمة بين السيد الرئيس والرئيس الروسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وكذلك الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعقد السيد الرئيس عدداً من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة الروسية الأفريقية، إلى جانب مشاركة سيادته في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، والذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الأفريقية بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين .

وأوضح الناطق الرسمي، ان القمة الأفريقية الروسية، التي هي الأولى من نوعها، ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

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