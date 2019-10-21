حزب الله يتبرأ من «تظاهرة الدراجات» في بيروت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 10:25 مساء
راكبو دراجات يحملون أعلام حزب الله. (أرشيفية: سي إن إن عربي)

تبرأ حزب الله اللبناني من المسيرة التي حملت أعلامه وأعلام حركة أمل، إذ ظهر عدد من مناصري هاتين الجهتين على متن دراجات نارية شوارع العاصمة بيروت.

ونشر المكتب الإعلامي للحزب بيانا، نقلت قناة «المنار» التابعة له، وجاء فيه: «يهم العلاقات الاعلامية في حزب الله أن توضح أن حزب الله ليس له علاقة بتاتا بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم إلى وسط بيروت»، بحسب «سي إن إن عربية».

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وأظهر مقطع فيديو نزول عدة أشخاص على دراجات نارية وهم يحملون أعلام الحزب وحركة أمل إلى شوارع بيروت التي تشهده مظاهرات حاشدة. وتداول عدد من المغردين مقطع فيديو يُظهر تصدي عناصر من الجيش لهؤلاء الأشخاص ومنعهم من الوصول إلى نقاط تجمع المتظاهرين، وهو ما قوبل بترحيب واسع من المحتجين.

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