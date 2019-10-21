وزير الدفاع الأميركي في الرياض خلال زيارة غير معلنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 06:07 مساء

وصل وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر إلى الرياض الإثنين في زيارة غير معلنة مسبقًا، بحسب قناة «الاخبارية».

لكن المصدر لم يكشف برنامج هذه الزيارة التي تأتي بعد تلك التي قام بها المسؤول الأميركي الى أفغانستان. وكانت واشنطن قررت في 11 أكتوبر إرسال آلاف من جنودها إلى السعودية لحماية حليفتها الكبرى في المنطقة في مواجهة اعمال «زعزعة الاستقرار» التي تقوم بها ايران، وفقا للولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وأعلنت واشنطن أواخر سبتمبر إرسال 200 جندي الى المملكة، في أول انتشار من نوعه منذ انسحاب القوات الأميركية في عام 2003. وبالإضافة إلى الجنود، تشمل التعزيزات الأميركية منظومتي «باتريوت» و«ثاد» المضادة للصواريخ. وخلال الأشهر الأخيرة، ازداد التوتر حدة في المنطقة بين السعودية والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى.

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