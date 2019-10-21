وقف إطلاق النار بين الأكراد وتركيا ينتهي الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 أكتوبر 2019, 12:55 مساء

قالت مصادر عسكرية تركية إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه لمدة 120 ساعة بين أنقرة وواشنطن للسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من مواقعهم في شمال شرق سورية سينتهي غدًا الثلاثاء عند الساعة 19.00 بتوقيت غرينتتش.

وأوضحت المصادر في تصريحات نقلتها «فرانس برس»، اليوم الإثنين، أن وقف إطلاق النار بدأ الخميس الماضي عند الساعة 22.00 (بالتوقيت المحلي) ... وسينتهي بالتالي الثلاثاء الساعة 22.00.

وأشارت إلى أن المنطقة الآمنة التي تعتزم أنقرة إقامتها على طول حدودها مع سورية سيبلغ طولها في مرحلة أولى 120 كلم من تل أبيض إلى رأس العين، على أن يتم توسيعها لاحقًا إلى 444 كلم.

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