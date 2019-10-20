قوات الأمن التونسية تقتل قياديا في «القاعدة» خلال عملية أمنية

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأحد، أن قياديا في تنظيم القاعدة، قتل الأحد وأصيب آخر خلال عملية لمكافحة الإرهاب في وسط غرب البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع محمد زكري إن «قياديا إرهابيا في جماعة عقبة بن نافع قتل خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات العسكرية والحرس الوطني في منطقة القصرين الجبلية» قرب الحدود الجزائرية.

وأضاف أن «إرهابيا» آخر أصيب خلال العملية المستمرة في المنطقة المذكورة حيث تنشط مجموعات متطرفة، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن هويتهما. وجماعة عقبة بن نافع هي فرع محلي لتنظيم القاعدة، وتبقى منطقة القصرين الجبلية الحدودية معقلا لمجموعات متطرفة، بينها «جند الخلافة» المرتبطة بتنظيم داعش.

وتواظب قوات الأمن التونسية على تنفيذ عمليات تمشيط فيها. وواجهت تونس منذ ثورة 2011 هجمات إرهابية، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود والشرطيين، إضافة إلى مدنيين وسياح أجانب.